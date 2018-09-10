Топ-10 самых дорогих автомобилей с аукционов 2018 года

Август — традиционно горячая пора для всех автомобильных коллекционеров. И этот год не стал исключением — десятки уникальных машин нашли своих новых владельцев за астрономические суммы. А мы предлагаем вашему вниманию десятку самых дорогих лотов, реализованных на самых престижных аукционах — RM Sotheby's и Gooding & Company.

1956 Maserati A6G/2000 Zagato Berlinetta

Продана за 4,515 миллионов долларов

Великолепная модель одного из лучших производителей спортивных автомобилей в мире — Maserati. Кузов автомобиля был произведен из специальных сплавов, чтобы снизить вес и улучшить аэродинамику. Maserati A6G в 1956-м году выиграла чемпионат Италии среди спортивных автомобилей, и конкретно эта модель была 11-й из всего лишь 20 произведенных единиц.

1998 Mercedes-Benz CLK GTR Coupe

Продана за 4,515 миллионов долларов

Всего четыре месяца потребовалось Mercedes-AMG, чтобы разработать дизайн, построить и протестировать купе CLK GTR — современную классику в мире автомобилей. Это один из всего 25 дорожных версий спортивного автомобиля, который создавался специально для конкуренции с Porsche 911 McLaren F1 на трассах чемпионата FIA GT 1997 года. Важно, что пробег автомобиля составляет менее 1600 километров.

1958 Porsche 550A Spyder

Продана за 4,9 миллиона долларов

Этот 550A Spyder 1958 года имеет шикарную гоночную родословную, и использовался в тестах на максимальную скорость, сумев разогнаться до 217,7 км/час. Всего было построено 39 экземпляров данной модели, и в первый год на гоночных трассах он добыл три победы. Интересно, что предыдущий владелец потратил 30 лет на то, чтобы восстановить машину до ее оригинального состояния.

1955 Ferrari 500 Mondial SII Spider

Продана за 5,005 миллиона долларов

Это первый 4-цилиндровый серийный автомобиль Ferrari в истории. Всего было построено лишь 21 авто первой серии, а также восемь серии SII, одна из которых и нашла своего счастливого покупателя в августе. Модель участвовала во множестве гонках на трех континентах, а последние 58 лет находилась в руках военного адмирала Ричарда Филлипса . Ранее Филлипс путешествовал на ней по США и участвовал в гонках, а затем на протяжении 32 лет машина находилась на хранении, после чего восстанавливалась еще восемь лет.

1955 Maserati A6GCS/53 Spider

Продана за 5,17 миллионов долларов

Автомобиль был построен на гоночной модели 1953 года. Конкретно этот был разработан конструкторским бюро Carrozzeria Frua. После победы в чемпионате спортивных автомобилей, Фруа построил всего три экземпляра A6GCS/53 Spiders. Данный автомобиль много лет путешествовал по Европе и США, сменив ряд владельцев, пока, наконец, не поселился у последнего из них, который тщательно заботился об авто. Оказалось, что не зря, ведь из трех экземпляров до наших дней сохранилось лишь два, что и обусловило высокую цену.

Продана за 6,6 миллиона долларов

Модель получила название TDF благодаря своему гоночному прошлому, в том числе благодаря четырем подряд победам на многоэтапной гонке Тур Де Франс с 1956 по 1959 год. Также она участвовала в чемпионате FIA GT. Всего было построено 78 экземпляров автомобилей, и каждый из них может похвастаться специально разработанным гоночным двигателем V12.

Продана за 9,795 миллиона долларов

Не удивительно, почему GT40 Mk II Coupe так близко подошел к сумме в 10 миллионов, так как именно эта машина была одной из трех Ford, занявших весь подиум на знаменитой 24-часовой гонке Ле Ман 1966 года. Конкретно эта модель стала третьей, хотя все три пересекли черту одновременно, и закрепились в истории как машины, сумевшие побить Ferrari на гоночной трассе.

Продана за 21,455 миллиона долларов

Один из самых редких экземпляров Aston Martin получил справедливую оценку от покупателей. Автомобиль дебютировал в 1963-м году на гонке 24 часа Ле Ман, где его вели Люсьен Бьянки и Фил Хилл. Aston Martin DP215 Competition Prototype был значительно быстрее Ferrari, но сошел с трассы из-за проблем с коробкой передач. Вскоре после этого британская компания прекратила гоночную программу, так что DP215 остался в единственном экземпляре.

1935 Duesenberg SSJ Roadster

Продана за 22 миллиона долларов

Duesenberg SSJ Roadster стал самым дорогим американским автомобилем, когда-либо проданным на аукционе. Он побил предыдущий рекорд CSX 2000 — первого Shelby Cobra, проданного за 13,75 миллионов долларов. Этот ретро-спорткар является уникальным — он оснащен 7-литровым мотором мощностью 400 лошадиных сил, что кажется чем-то космическим для машины 1935 года!

1962 Ferrari 250 GTO SI Coupe

Продана за 48,405 миллиона долларов

Более чем в два раза перебив цену Duesenberg SSJ Roadster, эта Ferrari 250 GTO SI Coupe теперь не только самый дорогой автомобиль всех автомобильных фестивалей Монтерей, но и вообще самый дорогой автомобиль, когда-либо проданный на аукционах! Интересно, что эта модель побила предыдущий рекорд аналогичной 250 GTO, проданной в 2014 году за 38 миллионов долларов. Одной из причин, по которой его оценили так высоко, стал тот факт, что ее тестировал чемпион мира Формулы-1 Фил Хилл. Кроме того, несмотря на участие в 20 гонках, этот экземпляр никогда не был разбит.