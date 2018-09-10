Geely и Toyota собираются выпускать гибридные двигатели

Китайский автоконцерн Geely и японская марка машин Toyota ведут переговоры о том, чтобы совместно начать выпускать автомобили, способные работать и на бензине, и на электричестве.

Toyota видит очень большую выгоду в сотрудничестве с китайским производителем. По наблюдениям маркетологов японской компании, продажи гибридных автомобилей стремительно растут каждый год, но Toyota, которая и раньше выпускала несколько гибридных моделей.

На данный момент не имеет производственных мощностей на большой тираж серийного производства, и будет нуждаться в дешевых, но качественных аккумуляторах. Так, Toyota хочет договориться с Geely о том, чтобы аккумуляторные батареи китайцев можно было бы использовать и на японских машинах.

Несмотря на то, что ранее Toyota выпускала гибриды и закупала партии аккумуляторов у Geely для Corolla и Levin, продававшихся в КНР, те партии были сделаны специально для японских автомобилей, а представители японской компании хотят договориться о едином стандарте батарей.