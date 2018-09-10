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Geely и Toyota собираются выпускать гибридные двигатели
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Geely и Toyota собираются выпускать гибридные двигатели 

Car.ru 51 минуту назад
Фото: Car.ru
Китайский автоконцерн Geely и японская марка машин Toyota ведут переговоры о том, чтобы совместно начать выпускать автомобили, способные работать и на бензине, и на электричестве.
Toyota видит очень большую выгоду в сотрудничестве с китайским производителем. По наблюдениям маркетологов японской компании, продажи гибридных автомобилей стремительно растут каждый год, но Toyota, которая и раньше выпускала несколько гибридных моделей.
На данный момент не имеет производственных мощностей на большой тираж серийного производства, и будет нуждаться в дешевых, но качественных аккумуляторах. Так, Toyota хочет договориться с Geely о том, чтобы аккумуляторные батареи китайцев можно было бы использовать и на японских машинах.
Несмотря на то, что ранее Toyota выпускала гибриды и закупала партии аккумуляторов у Geely для Corolla и Levin, продававшихся в КНР, те партии были сделаны специально для японских автомобилей, а представители японской компании хотят договориться о едином стандарте батарей.
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