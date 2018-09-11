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УАЗ отказался от проекта компактного внедорожника «3170» — гендиректор Sollers на ВЭФ
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УАЗ отказался от проекта компактного внедорожника «3170» — гендиректор Sollers на ВЭФ 

Прайм 24 минуты назад
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен /ПРАЙМ/. Компания УАЗ (входит в Sollers) отказалась от проекта компактного безрамного кроссовера, имевшего кодовое название «3170», в пользу инновационного транспортного средства под другим брендом, рассказал журналистам на ВЭФ гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
"3170"… этот проект очень сильно преобразовался, как УАЗ 3170, именно монокок (тип конструкции кузова) — такого не будет, скорее всего, это будет другой бренд и другая концепция, другая конфигурация проекта. По бренду пока не решено, но это не будет кроссовер УАЗ. У нас есть много всяких брендов, будем выбирать, там будет другой тип транспортного средства. То, что мы хотели сделать — маленький внедорожник под брендом УАЗ, такого в нашей коллекции не будет. Это будет инновационное транспортное средство, скорее всего, под другим брендом", — сказал Швецов.
В июле представитель Sollers говорил агентству, что работа над проектом кроссовера (модель «3170») продолжается и идет параллельно с проектом Patriot. Работы над проектом кроссовера были начаты еще в 2014 году, однако позднее были заморожены примерно на два года. Предполагалось, что УАЗ впервые в своей истории выпустит автомобиль с несущим кузовом и независимой подвеской. Ориентировочно машина должна была быть представлена в 2021 году.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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