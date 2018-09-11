Новый трицикл Can-Am Ryker 2019 покорит рынок богатой комплектацией и оптимальной ценой

Канадская компания BRP, производитель техники для активного отдыха представила новый трехколесник Can-Am Ryker. Новый аппарат о трех колесах конечно же напоминает всем известную модель Can-Am Spyder, но «Райкеру» есть чем похвастать.

Появление новой модели определенно освежит рынок трехколесников и привлечет к продуктам бренда тех покупателей, которые ранее просто не могли себе позволить Spyder из-за его дороговизны.

Новый Can-AM Ryker будет оснащаться на выбор двумя рядными моторами Rotax Ace — двухцилиндровым 600-кубовым и трехцилиндровым 900-кубовым. Мощность моторов составляет 47 и 77 лошадиных сил соответственно, у более мощной модели имеется режим работы «Sport». Стоимость версии с мотором 600 кубиков начинается от 8 499 долларов. С мотором 900 кубических сантиметров ценник Can-Am Ryker начинается от 9 999 долларов. Каждый трайк можно персонифицировать. Во-первых производитель предлагает аж 12 вариантов расцветок специальных накладок, которые придадут трайку свой неповторимый стиль. Во-вторых, абсолютно все модели получили весьма любопытную фишку — систему UFit, благодаря которой любой трицикл можно «подкрутить» под любого райдера с точки зрения эргономики.

За весьма разумную стоимость трицикл Can-Am Ryker 2019 имеет все необходимое для современной жизни типичного трициклиста.) У «Райкера» автоматическая бесступенчатая СVT трансмиссия скоростей (попросту — вариатор), имеется цветной дисплей приборной панели, есть двойной порт USB, и есть небольшой багажник на 7 литров, куда может поместиться, например, шлем. Вместе с тем объем топливного бака составляет 20 литров.

Но и это еще не все, новинка от BRP получила аж 5 дополнительных вспомогательных систем: систему стабилизации SCS, систему трэкшн-контроля TCS , антиблокировочную систему тормозов ABS, противоугонную систему D. E. S. S., и систему HHC, которая работает вместе с системой тормозов и позволяет удерживать трицикл в начале движения при спуске или подъеме на склон. Любопытно, что трехколесник действительно самобытен, в отличие от своего собрата у Can-Am Ryker карданный привод.

Кроме обычного Кэн-Эм Райкера предлагается еще и версия Can-AM Ryker Rally, которая в базе идет с 77-сильным мотором. В отличие от классического Can-Am Ryker у раллийного аппарата более продвинутая подвеска, имеется защита от камней, установлены раллийные покрышки, раллийное сидение, и самое главное, есть соответствующий режим работы «Rally». =) Стоимость раллийного аппарата начинается от 10 999 долларов.

Напомним, в линейках продукции BRP не только трайки, есть и снегоходы Ski-Doo и Lynx, гидроциклы Sea-Doo, квадроциклы и мотовездеходы Can-Am, родстеры о трех колесах Can-Am Spyder, навесные моторы для водной техники Evinrude и Rotax, а также моторы для картов, мотоциклов и авиационной техниики. Плюс — линейки запчастей, аксессуаров и одежды. Объем продаж компании составляет порядка 4,2 миллиарда канадских долларов в год. Продукция официально продается примерно в сотне стран. В подразделениях компании по всему миру работают около 8 700 человек.

Согласно представленным в финансовом отчете компании данным, по итогам финансового года, который у компании закончился 31 января 2018 года, BRP получила рекордную выручку в 4,49 миллиарда канадских долларов (на 8% больше, чем годом ранее).