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От сложного к простому: Roewe построила седан с ДВС на базе электрического универсала
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От сложного к простому: Roewe построила седан с ДВС на базе электрического универсала 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
Принадлежащая концерну SAIC марка Roewe распространила изображения своей новой «четырехдверки» i5. Модель предложат с двумя бензиновыми моторами.
Обычно автопроизводители сначала выпускают «базовую» модель, на основе которой появляются другие, более дорогие версии. В Roewe поступили наоборот: в 2017-м марка представила электрический универсал Ei5, а теперь китайцы опубликовали изображения седана i5, построенного на базе «сарая». Причем «четырехдверка» поступит в продажу с бензиновыми двигателями. Напомним, Ei5 базируется на обычной «легковой» платформе с полузависимой задней подвеской.
Внешне Roewe i5 отличается от универсала не только наличием «хвоста», но также бамперами, фарами и задними фонарями. Фотографий интерьера пока нет, но «поднебесные» СМИ считают, что интерьер новинки оформят так же, как у «сарая», разве что у седана будет обычный рычаг переключения передач вместо шайбы.
Длина «четырехдверки» равна 4601 мм, что на 57 мм больше, чем у Roewe Ei5, ширина такая же — 1818 мм, высота — 1489 мм (-43 мм по сравнению с универсала). Колесную базу седана увеличили на 15 мм до 2680 мм. Объем грузового отсека неизвестен, у «сарая» минимальный объем багажника составляет 578 литров, при сложенных спинках задних кресел — 1456 литров.
Как сообщают китайские профильные медиа, седан Roewe i5 будет доступен с бензиновыми «атмосферником» 1.5 и «турбочетверкой» аналогичного объема. Базовый двигатель выдает 116 л.с. (142 Нм), мощность турбированного мотора — 169 л.с. (250 Нм).
Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
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