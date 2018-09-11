Roewe показал свой новый седан i5

В интернете были опубликованы новые фотографии ещё не анонсированного автомобиля модели Roewe i5, который выйдет в продажу с двумя бензиновыми моторами.

Как правило, производители изначально выпускают базовую спецификацию, после которой проходят дебюты улучшенных версий. В компании Roewe решили отступить от привычных рамок и сделали всё наоборот. Так, в прошлом году был представлен электрокар модели Еi5, теперь же появилась информация о выходе более упрощённой спецификации, которая, ко всему прочему, будет ездить на бензиновых моторах.

Внешне новинка от актуального электрокара сильно отличается. И дело не только в так называемом «хвосте», но и в совершенно другой форме бамперов, задних фонарей, фар и прочих элементов. Что касается интерьера, то он будет оформлен в стиле «сарая».

Под капотом будет установлен мотор объёмом в 1.5 литра отдача которого составит 116 лошадиных сил. Мощность улучшенной версии составит 169 лошадиных сил. Отметим, что турбированный мотор будет работать вместе с трансмиссией на 7 ступеней автоматического типа.