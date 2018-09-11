Шестнадцать сантиметров имиджа: тестируем Toyota CH-R

Автомобилисты делятся на тойотофилов и тойотофобов. Первые говорят — Toyota всё делает правильно. Вторые отвечают — правильно, но скучно. Первые помнят заднеприводные Trueno, среднемоторные MR2 и мощные Supra. Вторые зевают от современных RAV4 и Corolla. И вот, чтобы подразнить публику, Toyota выпустила модель CH-R, которую ошибочно называют «тойотовским» Juke.

Параллели с Juke не вполне уместны, потому что CH-R заметно крупнее и формально относится к С-классу. Впрочем, даёт ли это преимущество?

Впрочем, Juke — слишком лёгкая мишень (грешно смеяться над карликом). По абсолютной шкале практичности CH-R тоже далековат от лидеров класса. Багажник с высоким полом годится для мелкой поклажи, а на втором ряду вроде бы уютно, но мало воздуха. Кстати, CH-R крупнее RAV4 первых двух поколений, но экзотическая линия крыши убила все претензии на практичность.

Juke с его вычурным стилем эпатировал публику. Toyota хоть и поддала дизайнерского жару, но не настолько, чтобы уйти на тёмную сторону силы. Удалось или нет — судите сами. Как минимум, CH-R привлекает внимание и рождает бесконечные вопросы из серии: «Что за новая » Хонда "?».

Кстати, CH-R поначалу называли ещё кроссовером на базе гибрида Prius, который первым из «Тойот» получил модульную платформу TNGA, лежащую в основе Camry и, собственно, CH-R. И пусть у машин общий знаменатель, числители разные настолько, что параллели опять неуместны. У CH-R в России нет гибридного привода, зато есть полный (правда, в дорогих комплектациях).

Итак, CH-R не поразит вас ни практичностью, ни гибридностью, ни доступным полным приводом. Чем тогда?

Например, сочетанием управляемости и комфорта. Платформа TNGA сама по себе полна драйверского оптимизма, что чувствуется уже по новой Camry, а в активе CH-R — компактный кузов и разрешение начальства чуть-чуть похулиганить. CH-R рулится легко, спело и в меру задорно.

Но именно в меру. Как и с дизайном, Toyota не пустилась во все тяжкие, и управляемость CH-R абсолютно гражданская. Перебрал со скоростью или налетел на песок в повороте? Кроссовер заскользит передней осью, хрустнет тормозами и погрозит тебе индикатором ESP. Руль довольно чувствителен, но лишён резкости, у тормозов есть небольшой начальный «люфт», а сама машина, скорее, ждёт твоей инициативы, чем берёт её на себя. Хочешь зажечь? Зажги. Только не сгори. Впрочем, я подстрахую.

С автомобилем удаётся наладить хороший контакт, и оценка тем выше, что всё-таки это кроссовер. Он действительно чем-то напоминает Juke, который тоже является удачным компромиссом между купе и вседорожником.

И при этом CH-R отличается хорошим ездовым комфортом. Отсутствие грубости при проезде убитых дорог заставляет повысить оценку за управляемость в ретроспективе. Всё-таки CH-R обеспечил её без спортивного апломба, а для кроссовера это важно.

Вообще все машины делятся на два лагеря: на одних приятнее выбоины обруливать, на других — пролетать ходом. Toyota CH-R достиг равновесия: можно и так и этак.

Хотя по абсолютной проходимости CH-R является кроссовером маргинальным, в смысле — пограничным. Просвет, например, получился без пяти миллиметров легковым, и когда я для снимка выставил CH-R на каменистом склоне, с ужасом обнаружил сантиметровый зазор под бампером. На размытых дождём дорогах нужно внимательно следить за игрой рельефа и считать, что едешь на легковушке.

Не слишком велики и ходы подвески. Но когда мы попытались тронуться из такого вот положения, CH-R неожиданно проявил характер и уверенно взял с места, будто на помощь пришли задние колёса. Нет, это «фантомные боли»: помогла лишь система стабилизации, закусившая одно из колёс. Полного привода на тестовой машине не было и быть не могло — не положен.

Вообще линейка комплектаций у Toyota CH-R оригинальна. Базовая версия за 1,3 млн рублей оснащена неплохо (климат-контроль, ESP, мультимедиа), но идёт только с механической коробкой передач и 1,2-литровым турбомотором (115 л. с.). По загадочной причине она лишена ряда оборудования, например подогрева передних сидений — вероятно, это одно из следствий «нелокальности» CH-R, который импортируется в Россию с турецкого завода Toyota.

Автоматическая трансмиссия (вариатор) и полный привод доступны в топовой комплектации за 2+ миллиона рублей — при разглядывании прайса один глаз неизменно косит в сторону RAV4, который при прочих равных даже чуть дешевле.

Есть ещё промежуточная версия с 2-литровым атмосферным мотором (148 л. с.) и вариатором за 1,67 млн рублей, но полного привода у неё нет. На такой машине мы и ездили.

От кроссовера в привычном понимании у CH-R больше имиджевых акцентов, чем подлинной всеядности. По строгой мерке его стоило бы назвать хетчбэком, которому добавили немного спортивности, но не поступились просветом.

Два мотора, несмотря на разницу в объёме, обеспечивают почти одинаковую динамику — разгон до 100 км/час занимается около 11 секунд. Правда, инженеры постарались выжать из ситуации максимум, и в городских режимах двухлитровый CH-R понравился остротой реакций. Но авансы, которые он выдаёт на скоростях до 60 км/час, не подтверждаются в дальнейшем: при обгонах, например, динамика абсолютно заурядная.

И это несмотря на старательный вариатор, с которым мотор частенько разговаривает на повышенных тонах, хотя Toyota избавила его от жужжания на одной ноте. Говоря по-правде, на CH-R приятнее ехать не в полную силу, а в полпедали. Тогда вариатор мягко жонглирует моментом на частоте 2–3 тысячи оборотов в минуту, а сама машина демонстрирует отзывчивость электрокара.

Кстати, шумоизоляция у CH-R не эталонная: на большой скорости слышен ветер, на средней доминирует шум качения.

Ещё перед тестом мы рассуждали с приятелем, кто же купит CH-R. Он настаивал, что при минимальной разнице в цене с RAV4 смысл CH-R в России туманен. Я говорил, что его везут не для конкуренции с кроссоверами формата RAV4, а чтобы дать тойотофилам возможность выбора.

— Кто его купит? — рассуждал я. — Владелец Toyota Land Cruiser , который ищет автомобиль жене или дочери.

Потом я поехал на CH-R в соседний город делать репортаж про «Рыжую бестию». Её владелец Вячеслав показал мне место для парковки рядом со своим Land Cruiser и принялся фотографировать CH-R со словами:

— Купили вот жене Opel , а надо было вот такую…

Да, маркетологов не проведёшь. Всё про нас знают.

К слову, его энтузиазм не сломила дороговизна полноприводных версий, зато расстроило упоминание вариатора.

— Для чего их везде пихают?

Как бы то ни было, машина ему понравилась: я даже оставил Вячеславу прихваченный из салона прайс-лист.

Иногда и любители Toyota хотят чего-нибудь этакого. Но в последние годы чем-то этаким были разве что некоторые премиум-купе, вроде Lexus RC, слишком специфические для массового клиента. А вот если хочется перчинки без антинародных компромиссов — есть CH-R.

В общем, Toyota вряд ли делает на CH-R ставку с точки зрения количества продаж. Скорее, она хочет зацепить нечастого покупателя, который в отсутствие CH-R обвел бы шоу-рум Toyota праздным взглядом и ушёл покупать жене Nissan Juke.