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Lexus обновил ценники у 11 моделей
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Lexus обновил ценники у 11 моделей 

Автостат 12 минут назад
Фото: Автостат
В результате мониторинга цен * на новые автомобили в России эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выявили удорожание сразу 11 моделей Lexus. В зависимости от модели и комплектации автомобили японского премиум-бренда стали дороже на сумму от 9 до 137 тыс. рублей.
Минимальную прибавку — 9 тыс. рублей — во всех комплектациях получили седаны Lexus LS350 и LS500. Сейчас их ценники выглядят следующим образом: Lexus LS350 — от 5 548 до 6 511 тыс. рублей. Lexus LS500 — от 7 035 до 9 034 тыс. рублей.
Отдельные комплектации внедорожников Lexus LX570 и LX450d подорожали на 51 — 137 тыс. рублей и предлагаются к продаже по следующим ценам: Lexus LX570 — от 6 429 до 7 320 тыс. рублей. Lexus LX450d — от 6 009 до 6 212 тыс. рублей.
Остальные модели кроссоверов и внедорожников подорожали во всех комплектациях на сумму от 52 до 92 тыс. рублей, а их ценовые диапазоны сейчас выглядят так: Lexus GX460 — от 4 193 до 4 822 тыс. рублей. Lexus NX200 — от 2 360 до 2 978 тыс. рублей. Lexus NX300 — от 2 772 до 3 493 тыс. рублей. Lexus NX300h — от 3 022 до 3 827 тыс. рублей. Lexus RX300 — от 2 902 до 3 991 тыс. рублей. Lexus RX350 — от 3 929 до 4 414 тыс. рублей. Lexus RX450h — от 4 698 до 5 137 тыс. рублей.
Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2018 года российские дилеры Lexus реализовали 15 741 автомобиль, что на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.
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