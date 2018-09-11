Lexus повысил цены на новые автомобили в России

Официальные дилеры Lexus в России повысили цены на новые автомобили в сентябре на 9 тыс. — 137 тыс. руб. в зависимости от модели и комплектации, следует из мониторинга цен агентства «Автостат».

«В зависимости от модели и комплектации автомобили японского премиум-бренда стали дороже на сумму от 9 тыс. до 137 тыс. рублей. Минимальную прибавку — 9 тыс. рублей — во всех комплектациях получили седаны Lexus LS350 и LS500», — говорится в сообщении.

Ряд комплектаций Lexus LX570 и LX450d стал дороже на 51 тыс. — 137 тыс. руб., цены на них стартуют от 6,4 млн рублей и от 6 млн руб. соответственно. Остальные модели Lexus подорожали во всех комплектациях на сумму от 52 тыс. до 92 тыс. рублей. Lexus GX460 теперь предлагается от 4,2 млн руб, Lexus NX200 — от 2,4 млн руб., Lexus RX300 — от 2,9 млн руб.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей Lexus за 8 месяцев в России выросли на 8%, до 15,7 тыс. штук.

В июле-августе более 40 автопроизводителей повысили цены на новые автомобили в России. Средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России выросли в январе-июне 2018 года на 3,5%. Рост за 2018 год может составить до 7%.