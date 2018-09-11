Ещё
Lexus повысил цены на новые автомобили в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Lexus повысил цены на новые автомобили в России 

Rambler News Service + ещё 4 44 минуты назад
Фото: PNZdrive
Официальные дилеры Lexus в России повысили цены на новые автомобили в сентябре на 9 тыс. — 137 тыс. руб. в зависимости от модели и комплектации, следует из мониторинга цен агентства «Автостат».
«В зависимости от модели и комплектации автомобили японского премиум-бренда стали дороже на сумму от 9 тыс. до 137 тыс. рублей. Минимальную прибавку — 9 тыс. рублей — во всех комплектациях получили седаны Lexus LS350 и LS500», — говорится в сообщении.
Ряд комплектаций Lexus LX570 и LX450d стал дороже на 51 тыс. — 137 тыс. руб., цены на них стартуют от 6,4 млн рублей и от 6 млн руб. соответственно. Остальные модели Lexus подорожали во всех комплектациях на сумму от 52 тыс. до 92 тыс. рублей. Lexus GX460 теперь предлагается от 4,2 млн руб, Lexus NX200 — от 2,4 млн руб., Lexus RX300 — от 2,9 млн руб.
Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей Lexus за 8 месяцев в России выросли на 8%, до 15,7 тыс. штук.
В июле-августе более 40 автопроизводителей повысили цены на новые автомобили в России. Средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России выросли в январе-июне 2018 года на 3,5%. Рост за 2018 год может составить до 7%.
Rambler News Service: последние новости
Renault опровергла информацию об уходе моделей Logan и Sandero из России УАЗ назвал дату начала выпуска обновленного внедорожника «Патриот» Ford поднял цены на новые автомобили в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы кадры с места массового ДТП в Москве16
Новый Outlander получил рублевый ценник
Как могла бы выглядеть Lada «Ока» 2018?
Названы самые выгодные для покупки машины
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение