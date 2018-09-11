Газомоторное топливо на Ставрополье подорожало за месяц на 9%

Cтоимость литра газомоторного топлива в Ставропольском крае за месяц выросла на 9,3%, пишет Newstracker.ru со ссылкой на Северо-Кавказстат.

Так, в июле средняя цена на литр составила 21,8 руб., а в августе она достигла 23,82 руб. за литр.

При этом средняя стоимость бензина АИ-92 снизилась в регионе с 43,4 руб. до 43,05 руб. за литр, АИ-95 — с 46,56 до 46,36 руб.

Ранее в сентябре Rostovgazeta.ru со ссылкой на Ростовстат сообщала, что средняя стоимость бензина Аи-95 в Ростове-на-Дону подорожала с начала года на 3,6 руб. и составила 46,1 руб. за литр.