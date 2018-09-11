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Газовое топливо подорожало на 9,3% за месяц на Ставрополье
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Газовое топливо подорожало на 9,3% за месяц на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Специалисты сравнили цены на топливо на 22 заправках Ставропольского края и выяснили, что за август бензин немного подешевел, дизельное топливо не изменилось в цене, а газ подорожал.
По данным Росстата, бензин марки АИ-92 стоил в августе, в среднем, 43,05 рублей за литр, АИ-95 — 46,36 р. /л, дизельное топливо — 44,06 р. /л, а газомоторное — 23,82 р. /л.
Сравнив цены на топливо за август в разных регионах Северного Кавказа, специалисты пришли к выводу, что самый дешёвый бензин в СКФО — в Назрани, а самый дорогой — в Нальчике.
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