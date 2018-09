Mercedes представил электрический кроссовер EQ C 

До сего момента набеги Mercedes в мир электрических автомобилей заканчивались штучным SLS AMG и очень нишевым B-классом. Но эксперименты закончились. Перед вами Mercedes-Benz EQ C — первая звезда полностью электрического суббренда EQ немецкой компании. Выглядит довольно-таки похоже на концепт EQ, не правда ли? При сравнительно небольших пропорциях (вроде Range Rover Velar), EQ C использует вполне обычную тактику в конструкции электромобилей. Литий-ионный аккумулятор мощностью 80 кВт и весом около 650 кг (четверть всей 2,4-тонной массы автомобиля) располагается под полом, снижая центр тяжести и улучшая безопасность при столкновении. Передний электродвигатель нацелен на максимальную эффективность, в то время как задний — конечно, это полноприводный кроссовер, как и Jaguar I-Pace и Tesla Model X — оптимизирован для оптимального ускорения. Максимальная комбинированная мощность составляет 400 л.с., а крутящий момент — вполне предсказуемые титанические 765 Нм. Вообще-то это больше, чем предлагает V8 C63, при этом получается все это очень тихо. В результате Mercedes заявляет разгон до сотни как у очень горячего хэтчбека — 5,1 секунды, но весьма скромную максимальную скорость в 180 км/ч. Хотя тут не столько важна максимальная скорость, сколько запас хода. В этом плане все интереснее. Помимо вполне обычных режимов Comfort, Eco и Sport, у EQ C имеется еще и режим Max Range. Активировав его, по заявлению Mercedes, вы сможете проехать 450 километров. Однако эти данные были получены по старой версии тестов NEDC, а не по новой WLTP, так что ожидайте примерно 400 километров. Следующий пункт в чеклисте электромобилей — зарядка. Mercedes оснастил своего новичка 7,4 кВт-ной зарядкой с водяным охлаждением. Тем не менее, имеется еще и зарядная станция Mercedes Wallbox, которая сможет заряжать EQ C в три раза быстрее, чем обычная бытовая зарядка. Mercedes обещает зарядку от 10 до 80 процентов за 40 минут. В экстерьере Mercedes решил пойти более традиционным путем, удержавшись от создания уменьшенного макета космического корабля, как это нынче принято в электромобилях. Хотя передняя часть и отличается от обычных моделей Mercedes, но при этом сохраняет фирменные черты автомобилей бренда. На электрическую сущность намекают лишь синие акценты тут и там. В интерьере также отсутствуют кардинальные отличия, разве что на больших дисплеях отображаются данные, характерные для электромобилей. Ну и медные акценты в диффузорах вентиляции. Ну потому что медь, провода, электричество…ну вы понимаете. Интерьер выглядит, конечно, более люксовым, чем у той же излишне технологичной Tesla, но с другой стороны, это слишком консервативно для машины, которая представляет совершенно новое течение в развитии бренда. Кстати, начинка также теперь выполняет все задачи с учетом электрической сущности автомобиля. Например, навигатор прокладывает маршруты, учитывая зарядные станции, если заряд близится к концу. Климат-контроль также оптимизирован под оптимальное напряжение в сети — предварительное охлаждение, осушение воздуха или подогрев. На самом деле ни одно из решений не является чем-то прорывным или новаторским, однако весьма часто очевидные, испытанные технологии, правильно оформленные, лучше всего работают в повседневной жизни. И, как знать, возможно именно они помогут Mercedes EQ C одержать победу над Tesla Model X, Jaguar I-Pace и Audi e-Tron… Производство начнется в 2019 году. Кроссовер будет укомплектован батареями собственного производства Mercedes. Ну и, естественно, цены появятся незадолго до выхода автомобиля в продажу.