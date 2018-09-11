Как могла бы выглядеть современная Lada «Ока» 2018?

Российский дизайнер Влад Лагутин в своем профиле на сайте ArtStation опубликовал собственное видение современной малолитражки Lada «Ока» 2018, если бы она до сих пор оставалась в модельном ряду «АвтоВАЗа» . В описании к рендеру указано, что дизайн автомобиля Лада ОКА-2018 был спроектирован на основе модели Datsun Redi-Go (продается на индийском рынке) и включает в себя дополнительные элементы экстерьера от Lada Vesta

Действительно, передняя часть компактного хэтчбека выполнена в фирменном Х-образном стиле Lada, под который постепенно «вазовцы» подгоняют все свои новые модели.

Напомним, что компактная малолитражка «Ока» выпускалась в период с 1988 по 2008 год. Суммарно за десять лет с конвейера сошло более 700 тысяч таких машин.