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LADA Granta через несколько лет может повторить судьбу Priora
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LADA Granta через несколько лет может повторить судьбу Priora 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Прекращение выпуска модели LADA Priora расстроило многих наших соотечественников и что примечательно. Такую же судьбу предрекают еще одной автовазовской модели — Granta, несмотря на ее недавний рестайлинг.
Наряду с моделью Priora конвейер покинула любимая многими Kalina. Основной причиной для прекращения производства отечественного седана стал низкий потребительский спрос. Тем более что на смену ему пришли «молодые и интересные» модели Vesta и XRAY.
Новые тенденции производителя могут привести к тому, что LADA Granta может повторить судьбу Priora и выйти из производства.
Даже недавние обновления Granta не принесли ожидаемого результата, и бюджетная модель просто не выдерживает конкуренции с флагманской версией Vesta.
Напомним, что LADA Priora выпускалась на АВТОВАЗе в течение 12 лет и если поначалу эта модель била рекорды популярности, то последние годы спрос на нее катастрофически упал.
В то же время семейство Granta выходит с конвейера уже в течение 8 лет и не исключено, что через года три-четыре ее отправят на «пенсию».
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