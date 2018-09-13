Немцы сконструировали бронированный суперкар

Германская компания Trasco (аббревиатура от Transport Security Corporation) из Бремена бронирует автомобили с 1983 года и делает это весьма успешно, но обычно в их руки попадают тяжёлые внедорожники и представительские седаны. Теперь же немцы соорудили нечто совершенно необычное: бронированный суперкар Aston Martin DB11, в котором никак нельзя не почувствовать себя Джеймсом Бондом — легендарным агентом 007, который в последних фильмах передвигался как раз на родных «Астонах».

Автомобиль бронирован по классу B4, который обеспечивает защиту от пистолетных пуль калибра от 5,45 до 9 миллиметров, а также от выстрелов из охотничьего ружья. Такая броня считается относительно лёгкой и спасает лишь от случайного нападения уличных преступников — если они, конечно, не вооружены автоматом Калашникова. Зато суперкар почти не потерял в динамике, ведь защита добавила всего лишь 150 килограммов к снаряжённой массе DB11.

Бронирование выполнено при помощи листов из стали и композитных материалов, спрятанных под кузовными панелями, а также многослойных стёкол. Aston Martin оснащён 5,2-литровым бензиновым мотором V12, который развивает мощность 600 лошадиных сил. Этого должно быть достаточно, чтобы скрыться от гангстеров, которые решат поживиться вашим кошельком, пока вы стоите на светофоре. Стоимость бронированного суперкара обсуждается лишь с потенциальным покупателем, но стандартный DB11 стартует с 220 тысяч долларов.