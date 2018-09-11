Представлен Aston Martin DB11 с бронезащитой 4 уровня

Концепт создан с целью воспрепятствовать похищению людей и тяжелее серийного купе всего на полтора центнера.

Бронированный автомобиль это, в первую очередь седан для особо важных персон или внедорожник. Но гран-турер! Представьте себе, к британскому купе приложила руки компания Trasco из немецкого Бремена, прибавив к его названию A-Kip (Anti-Kidnapping, «антипохититель»).

Джеймсбондовских «фишек» могучий Aston не имеет, зато имеет стальные и композитные щиты, а также бронестекла по кругу, обеспечивающие защиту 4 уровня. Автомобиль противостоит атакам с использованием огнестрельного оружия, похищению людей и просто банальному воровству, когда воры пытаются разбить стекла.

Интересно, что бронирование увеличило массу купе менее чем на 150 кг. Учитывая двигатель V12, развивающий 608 л.с. и 700 Нм, динамика пострадала не слишком сильно.