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Представлен Aston Martin DB11 с бронезащитой 4 уровня
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Представлен Aston Martin DB11 с бронезащитой 4 уровня 

Авторамблер + ещё 2 15 минут назад
Фото: Авторамблер
Концепт создан с целью воспрепятствовать похищению людей и тяжелее серийного купе всего на полтора центнера.
Бронированный автомобиль это, в первую очередь седан для особо важных персон или внедорожник. Но гран-турер! Представьте себе, к британскому купе приложила руки компания Trasco из немецкого Бремена, прибавив к его названию A-Kip (Anti-Kidnapping, «антипохититель»).
Джеймсбондовских «фишек» могучий Aston не имеет, зато имеет стальные и композитные щиты, а также бронестекла по кругу, обеспечивающие защиту 4 уровня. Автомобиль противостоит атакам с использованием огнестрельного оружия, похищению людей и просто банальному воровству, когда воры пытаются разбить стекла.
Интересно, что бронирование увеличило массу купе менее чем на 150 кг. Учитывая двигатель V12, развивающий 608 л.с. и 700 Нм, динамика пострадала не слишком сильно.
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