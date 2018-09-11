В Германии показали бронированную версию Aston Martin DB11

Специализирующаяся на создании бронированных автомобилей компания Trasco из Германии придумала, как обезопасить водителя и пассажиров британского суперкара Aston Martin DB11. Проведенная программа модернизации позволила защитить купе от атак с огнестрельным оружием и грабежа. Об этом пишет издание Carscoops. Как отмечается, немцы, в частности, заменили стандартные заводские стекла на пуленепробиваемые. Кроме того, в конструкции дверей машины была использована сверхпрочная сталь и дополнительные композитные материалы. В итоге общая масса защитных компонентов не превысила 150 килограммов. Интересно, что использование брони не повлияло на ездовые характеристики и степень комфорта Aston Martin DB11. Так, машина оснащается 5,2-литровым битурбомотором V12, который развивает мощность 600 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой АКПП. Авто с места до «сотни» разгоняется за 3,9 секунды, максимальная скорость купе — 322 км в час.

Напомним, британское подразделение чешской компании Skoda , которая входит в концерн Volkswagen , представило бронированную версию универсала Superb Estate. Новинка была разработана в рамках сотрудничества чешской марки и одной из местных специализированных компаний, название которой не раскрывается.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ