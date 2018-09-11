АВТОВАЗ опроверг слухи о планах прекращения производства LADA Granta

Сегодня в Интернете появились сообщения о планах АВТОВАЗа в ближайшие годы снять с производства модель LADA Granta , «которая даже при рестайлинге во многом проигрывает Vesta». В ответ на запрос агентства «АВТОСТАТ» на АВТОВАЗе «очередные нелепые слухи назвали бредом».

Напомним, 1 сентября российские дилеры LADA начали продажи новой LADA Granta. Автомобиль, отличающийся современным стилем и улучшенным уровнем комфорта и безопасности, остается одной из самых доступных моделей на российском рынке. Стартовая цена седана LADA Granta составляет 419 тыс. 900 рублей, стоимость хэтчбеков и лифтбеков стартует от 436 тыс. 900 рублей, универсал стоит от 446 тыс. 900 рублей. В общей сложности для новой LADA Granta создано 56 вариантов, различающихся типом кузова, силовым агрегатом и перечнем опций. Уже в базовую комплектацию Standard входит подушка безопасности водителя, крепления для детских кресел Isofix, система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», АБС с усилителем экстренного торможения, складное заднее сиденье, легкая тонировка стекол, аудиоподготовка.