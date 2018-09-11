5 фактов о Ferrari, которых вы не знали

LaFerrari — первый серийный автомобиль, который будет представлен Ferrari с гибридной трансмиссией.

LaFerrari имеет 6,3-литровый мотор V12 и производит 788 л.с., в то время как электрический двигатель добавляет еще 161 л.с. в общей сложности он имеет 949 л.с. Кроме того, сильный низкоскоростной крутящий момент обеспечивает высокую скорость вращения двигателя V12, создавая непрерывный всплеск мощности на всех скоростях.

2. Он на 20% легче, чем Enzo.

Хотя LaFerrari выглядит визуально больше, чем Еnzo, он имеет практически одинаковые размеры — и он легче!

Самое большое изменение в колесной базе, передний и задний выступы LaFerrari лучше сбалансированы. Его резко опускающийся нос подчеркивает мышечные крылья, что очень похоже на спортивные прототипы Ferrari конца 1960-х и начала 1970-х годов.

3. Может двигаться вверх дном.

LaFerrari был разработан в аэродинамической трубе для достижения идеального баланса аэродинамики и прижимной силы.

Он использует активные аэродинамические системы, включая спойлеры и диффузоры, которые автоматически расширяются или оттягиваются в зависимости от скорости. Если все крылья и диффузоры остаются расширенными, а также движутся более чем 200 миль в час, LaFerrari создаст настолько сильную силу, что может двигаться вверх дном.

4. Новый комплект шин составляет около 3000 долларов.

Передние шины дешевле задних, это потому, что спрос намного выше на задние шины. Учитывая, что шины были специально разработаны для этого ультра-эксклюзивного гиперкара, неудивительно, что передние шины стоят 500 долларов, а задние — более 800 долларов. Такая разница в цена зависит от их износа.

5. Было выпущено менее 500 экземпляров.

Автомобиль поставляется в разных цветах, кроме красного. Это примерно так же экзотично, как и концептуальные автомобили.

Вот почему некоторые экземпляры увеличились в цене на 500%, так как они были проданы за 1,7 миллиона долларов. Вы не будете владеть им, большинство не будут ездить на нем, многие никогда его не увидят, но он по-прежнему остается одним из самых крутых автомобилей всех времен.