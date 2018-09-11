Сумасшедший проект: Audi A4 2.0 TDI превратилась в «монстра» с V8 Quattro

В последнее время мы делились множеством интересных тюнинговых проектов, но все они бледнеют по сравнению с этим шедевром, который начинался как обычный Audi A4 2008 поколения B8 с манометром переднего колеса, 2,0-литровым дизельным двигателем и механической коробкой передач.

В видеоролике, появившемся в Сети, на первый взгляд показан еще седан, построенный 10 лет назад, но практически все в нем было изменено.

Начнем с мотора: популярный TDI был отброшен, чтобы освободить место в моторном отсеке для великолепного 4,2-литрового V8 Audi, с выхлопной системой Armytrix.

Блок FSI производит 380 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента — и этого достаточно для разгона до 10 км/ч за 5,5 секунды.

FWD была переключена на сложную настройку Quattro, помимо этого были установлены тормоза от ТТ RS, колеса с центральным замком и «резиной» Michelin Pilot Sport 4 S.

Наряду с техническими изменениями, модифицированный Audi A4 получил кузов в стиле DTM и пользовательскую подвеску, которая регулируется по высоте и жесткости.

В салоне щедро использовано углеродное волокно и алькантара, а также некоторые элементы интерьера от S4.

Этот проект оказался исключительно затратным как по деньгам, так и по времени, но специалистам удалось создать эксклюзивную модель, которую эксперты и зрители по достоинству оценили.