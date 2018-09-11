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Opel Grandland X получил новый двигатель
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Opel Grandland X получил новый двигатель 

Auto.Today + ещё 1 16 минут назад
Фото: Auto.Today
С этого момента Opel Grandland X доступен с новым 1,6-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, работающим с восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач (в стандартной комплектации). Отдача агрегата составляет 180 лошадиных сил при 5500 оборотах в минуту и 250 Нм крутящего момента при 1750 об/мин.
Согласно заявлениям Opel, такое оснащение позволяет Grandland X разгоняться с места до первой сотни за 8,0 секунд и преодолевать отметку в 222 километра в час. За счет использования системы последующей обработки выхлопных газов мотор соответствует нынешнему стандарту выбросов Euro 6d-TEMP. Расход топлива составляет 5,7 литров на 100 километров (по циклу WLTP). Для клиентов предоставляются 19-дюймовые колесные диски BiColor, хромированные акценты, расположившиеся на решетке радиатора и по бокам автомобиля, а также эргономичные сиденья повышенной комфортности, кожаная отделка, звуковая система Denon, набор инновационных систем помощи водителю и информационно-развлекательная система.
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