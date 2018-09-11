Дурные привычки, сокращающие жизнь автомобилей

Многие вещи ломаются гораздо раньше положенного им срока из-за неправильного обращения.

Причем, чем сложнее техника и чем она мощнее — тем сильнее беспечное обращение сокращает срок его работы. Автомобили относятся к одним из наиболее чутких и дорогих устройств, поэтому нужно знать, какие вещи вредят автомобилю, и избегать их, чтобы сэкономить деньги на починке и покупке.

Редкое техобслуживание У каждой модели есть предписанная производителями частота замены масла, трансмиссионной жидкости, фильтров, регулярность проверки тормозов и многих других деталей. Более редкое техобслуживание пусть и может занимать меньше времени, но оно будет медленно повреждать автомобиль, изнашивая детали.

Слепота к предупреждающим огням Некоторые водители видят на приборной панели только самые главные датчики — спидометр и мерку топлива. А между прочим, если предупреждающий огонь загорается, это значит, что для обычного техобслуживания уже поздно — надо что-то чинить, и сам автомобиль знает, что может не доехать до конца следующего пути.

Некорректное переключение трансмиссии На данный момент все больше машин выпускается с автоматической коробкой передач. И эту коробку передач очень важно использовать именно так, как это было задумано инженерами в конструкторском бюро. Не стоит ни в коем случае переключаться с полной скорости сразу на задний ход, нельзя включать режим парковки на большой скорости. При таком обращении коробка передач рано или поздно сломается напрочь, так как автоматическая трансмиссия — очень сложный и хрупкий аппарат.

Резкий старт и резкое торможение Некоторые водители резко стартуют на светофоре и также резко тормозят на следующем. Это очень сильно изнашивает тормоза, двигатель, шины, трансмиссию и многие другие части машины. Кроме того, это опасно.

Несвоевременная замена шин Если водитель откладывает замену резины на зимнюю или новую, он рискует попасть в аварию, после которой придется заплатить куда больше денег, чем за новый комплект покрышек.