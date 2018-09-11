Volkswagen Up! получил спортивный пакет R-Line

Немецкий производитель Volkswagen только что объявил о появлении нового уровня отделки для Up!, названного R-Line.

Доступный в качестве опции, R-Line начинается от 795 евро (эквивалентно 922 долларам США) и делает автомобиль более уникальным, за счет появления некоторых деталей. В том числе спортивных передних и задних бамперов, хромированной отделки для противотуманных фар, решетки радиатора и затемненных крыши и боковых зеркал.

К обновлениям R-Line присоединяются тонированные заднее и боковые окна, а также набор 16-дюймовых колесных дисков, окутанный в шины 185/50. За дополнительную плату доступны и 17-дюймовыде диски с шинами 195/40, что могут быть закончены в черном или глянцевом черном. Пакет R-Line касается исключительно внешнего вида, а значит интерьер автомобиля остается нетронутым.