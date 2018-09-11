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Volkswagen Up! получил спортивный пакет R-Line
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Volkswagen Up! получил спортивный пакет R-Line 

Auto.Today 51 минуту назад
Фото: Auto.Today
Немецкий производитель Volkswagen только что объявил о появлении нового уровня отделки для Up!, названного R-Line.
Доступный в качестве опции, R-Line начинается от 795 евро (эквивалентно 922 долларам США) и делает автомобиль более уникальным, за счет появления некоторых деталей. В том числе спортивных передних и задних бамперов, хромированной отделки для противотуманных фар, решетки радиатора и затемненных крыши и боковых зеркал.
К обновлениям R-Line присоединяются тонированные заднее и боковые окна, а также набор 16-дюймовых колесных дисков, окутанный в шины 185/50. За дополнительную плату доступны и 17-дюймовыде диски с шинами 195/40, что могут быть закончены в черном или глянцевом черном. Пакет R-Line касается исключительно внешнего вида, а значит интерьер автомобиля остается нетронутым.
Напоминаем, Volkswagen Up! — самый маленький член семейства GTI, который начинается с 19 689 долларов и использует 1,0-литровый двигатель мощностью 115 лошадиных сил.
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