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Kia повысила цены на новые автомобили в России
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Kia повысила цены на новые автомобили в России 

Rambler News Service + ещё 30 12 минут назад
Фото: Автостат
Официальные дилеры Kia Motors в России подняли цены на новые автомобили на 10 — 30 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации, следует из мониторинга цен агентства «Автостат».
«Эксперты «Автостата» зафиксировали удорожание сразу шести моделей Kia — седана Cerato, Picanto, Stinger, Sorento, Sportage и Mohave. Они прибавили в цене от 10 до 30 тыс. рублей во всех комплектациях», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей Kia в России в августе выросли на 25%, до 18,9 тыс. штук.
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