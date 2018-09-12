Kia повысила цены на новые автомобили в России

Официальные дилеры Kia Motors в России подняли цены на новые автомобили на 10 — 30 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации, следует из мониторинга цен агентства «Автостат».

«Эксперты «Автостата» зафиксировали удорожание сразу шести моделей Kia — седана Cerato, Picanto, Stinger, Sorento, Sportage и Mohave. Они прибавили в цене от 10 до 30 тыс. рублей во всех комплектациях», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей Kia в России в августе выросли на 25%, до 18,9 тыс. штук.