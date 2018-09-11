Названы российские цены на новый Kia Cerato

Компания Kia объявила российские цены на седан Cerato нового поколения. Отечественным покупателям модель предложат в 10 комплектациях по цене от 1 049 900 рублей. Машины предыдущего поколения продолжат выпускать в Калининграде под именем Cerato Classic.

Kia Cerato четвертного поколения дебютировал на детройтском автосалоне в январе текущего года. Седан увеличился в размерах, стало больше места над головой переднего и заднего пассажиров. Объем багажника увеличился на 20 литров и теперь составляет 502 литра.

При создании новой машины, дизайнеры искали вдохновение в фастбеке Kia Stinger . Облику «Серато» придали стремительности, а в салоне появились «авиационные» дефлекторы и элементы, подчеркивающие его просторность.

Цены на Kia Cerato нового поколения

Гамма двигатель нового Kia Cerato для России состоит из атмосферных двигателей объемом 1,6 и 2,0 литра. Их отдача составляет 128 (155 Нм) и 150 лошадиных сил (192 Нм момента) соответственно. Коробка — шестиступенчатая «механика» или «автомат». Предусмотрена также возможность менять ездовые режимы и переключаться между комфортными, экономичными и спортивными настройками управляющей электроники.

В список базового оснащения Kia Cerato нового поколения входит мультимедийная система с поддержкой Bluetooth и USB-портом, боковые зеркала с электроприводом, система контроля давления в шинах, кондиционер.

В старших комплектациях седан комплектуется «мультимедийкой» с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, светодиодными фарами, виртуальной приборной панелью, системой мониторинга слепых зон, беспроводной зарядкой для смартфонов. Машины в топовом исполнении Premium+ оснащены кожаными передними сиденьями с электрорегулировками в 10 направлениях.

Продажи нового Kia Cerato на российском рынке начнутся в следующем месяце.