Новый УАЗ Патриот 2019 в новом кузове с «автоматом»

Линейку УАЗ Патриот ожидают разительные перемены. Так, уже в текущем месяце данную модель оснастят новой системой охлаждения мотора. Инженеры-конструкторы приняли решение установит одноклапанный термостат.

Это даст возможность охлаждающей жидкости проходить по малому кольцу через отопительную систему и АКП (если это вариатор).

Такая схема поможет обеспечить нормальный температурный режим эксплуатации АКП, а также частично решит вопрос обогрева салона. Действующая система охлаждения выполняет свою работу посредственно.

Ожидается, что в 2019 году в силовой линейке УАЗ Патриот будет пополнение. Модель получит бензиновый мотор ЗМЗ Pro на 150 л.с., который успешно работает на одной из версий УАЗ Профи.

Объем мотора — все те же 2,7 литра. Однако конструктивное исполнение позволило добиться более высоких результатов.

Кроме этого новый «Патриот» в качестве опции может оснащаться АКПП Punch Powertrain в исполнении 6L50 французского производства. Данная шестиступенчатая коробка имеет гидромеханическую систему.