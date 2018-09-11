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Новый УАЗ Патриот 2019 в новом кузове с «автоматом»
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Новый УАЗ Патриот 2019 в новом кузове с «автоматом» 

Car.ru 42 минуты назад
Фото: Car.ru
Линейку УАЗ Патриот ожидают разительные перемены. Так, уже в текущем месяце данную модель оснастят новой системой охлаждения мотора. Инженеры-конструкторы приняли решение установит одноклапанный термостат.
Это даст возможность охлаждающей жидкости проходить по малому кольцу через отопительную систему и АКП (если это вариатор).
Такая схема поможет обеспечить нормальный температурный режим эксплуатации АКП, а также частично решит вопрос обогрева салона. Действующая система охлаждения выполняет свою работу посредственно.
Ожидается, что в 2019 году в силовой линейке УАЗ Патриот будет пополнение. Модель получит бензиновый мотор ЗМЗ Pro на 150 л.с., который успешно работает на одной из версий УАЗ Профи.
Объем мотора — все те же 2,7 литра. Однако конструктивное исполнение позволило добиться более высоких результатов.
Кроме этого новый «Патриот» в качестве опции может оснащаться АКПП Punch Powertrain в исполнении 6L50 французского производства. Данная шестиступенчатая коробка имеет гидромеханическую систему.
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