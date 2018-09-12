АВТОВАЗ объявил дату выпуска LADA Vesta и XRAY с вариатором

На российском автогиганте АВТОВАЗ начата работа над вариативной коробкой передач для флагманской модели LADA Vesta и кроссовера XRAY и первые экземпляры с вариатором уже могут появиться на отечественном рынке к концу 2018 года.

Ранее в прессе уже сообщалось, что на АВТОВАЗе запланировано оснащении популярных седана и кросса вариаторами японского «происхождении» и АКПП.

Работы по локализации производства на мощностях тольяттинского завода ведутся с начала года, и на данном этапе производится замена некоторых конструкционных элементов, подразумевающих сотрудничество с вариативной трансмиссией.

Параллельно руководство АВТОВАЗа ведет переговоры о поставках комплектующих деталей.