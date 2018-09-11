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Lada 4х4 Vision признан лучшим экспонатом Московского международного автосалона
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Lada 4х4 Vision признан лучшим экспонатом Московского международного автосалона 

Волга Ньюс + ещё 2 50 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Как сообщает пресс-центр АвтоВАЗа, диплом автосалона и памятная статуэтка вручены директору по дизайну Lada Стиву Маттину.
Организаторы голосования (журнал «5 колесо» и радио «Москва FM») отмечают, что главный приз, символизирующий безостановочное движение вперед, предназначен компании, чей автомобиль признан самым ярким событием выставки.
Концепт Lada 4×4 Vision смог уравновесить удивительный характер Lada 4×4 и новую генетическую принадлежность автомобилей марки, умело соединить их с мощным, современным, скульптурно вылепленным дизайном автомобиля и искусно созданным высокотехнологичным внутрисалонным пространством, сообщается в релизе.
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