Geely выведет на российский рынок Atlas c турбомотором

Geely Atlas с двигателем 1.8 turbо появится в нашей стране в начале 2019-го.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на первого заместителя генерального директора «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ.

Сейчас в России предлагают «Атлас» с двухлитровым атмосферником с отдачей 139 л.с. в паре с МКПП или с 2.4-литровый 149-сильным двигателем, агрегатированным автоматической коробкой.

Новая турбочетверка будет иметь отдачу в 184 л.с. Представительство компании считает, что вывод на наш рынок новой модификации положительно скажется на продажах «Атлас».