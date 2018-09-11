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Geely выведет на российский рынок Atlas c турбомотором
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Geely выведет на российский рынок Atlas c турбомотором 

За рулем Кубань 3 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Geely Atlas с двигателем 1.8 turbо появится в нашей стране в начале 2019-го.
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на первого заместителя генерального директора «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ.
Сейчас в России предлагают «Атлас» с двухлитровым атмосферником с отдачей 139 л.с. в паре с МКПП или с 2.4-литровый 149-сильным двигателем, агрегатированным автоматической коробкой.
Новая турбочетверка будет иметь отдачу в 184 л.с. Представительство компании считает, что вывод на наш рынок новой модификации положительно скажется на продажах «Атлас».
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