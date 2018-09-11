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Седан Lucid Air превзошел Tesla Model S на трассе Лагуна Сека
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Седан Lucid Air превзошел Tesla Model S на трассе Лагуна Сека 

Auto.Today 55 минут назад
Фото: Auto.Today
Американская компания Lucid может гордиться своим роскошным седаном с нулевым уровнем выбросов, способным предоставить достойный результат после некоторых соревнований.
Электрический седан Lucid Air проехал кольцевую гоночную трассу, расположенную рядом с городом Монтерей в штате Калифорния, за 1:41,67, что на семь секунд быстрее I-Pace (1:48,18) и на шесть секунд быстрее, не менее впечатляющего соперника — Tesla Model S P100D (преодолел аналогичное расстояние за 1:47,62). Конечно, если сравнивать автомобиль с рекордсменами, устранившими первые строчки, подобный показатель нельзя назвать впечатляющим. Единственное условие, сменившее восприятие показанного времени — заявления компании, указывающие на определенную цель, а именно — преодоление вышеуказанных соперников. Lucid не уточняет, какой вариант седана Air показан на видео, но известно только о двух версиях. Базовой, что поставляется с электрической силовой установкой, обеспечивающей 400 лошадиных сил и запас хода в 390 километров (предположительно стартует от 40 000 долларов), и более мощной, которая может похвастаться 1000 л.с. и 640-километровой дальностью.
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