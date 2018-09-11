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Назван любимый месяц угонщиков
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Назван любимый месяц угонщиков 

Авторамблер + ещё 2 32 минуты назад
Фото: Авторамблер
В МВД раскрыли данные по угонам за шесть месяцев текущего года.
Согласно статистике МВД, за первую половину 2018 года в России было совершено более 9,9 тыс. краж транспортных средств, а также 10 689 случаев угонов без цели хищения. Как сообщает Autonews, от года к году число угонов снижается: за весь 2017 год в России украли 21 843 автомобиля и "взяли покататься" 20 834 шт., в 2016-м году — 25 886 шт. и 22 437 шт. соответственно. В 2015 году эти показатели составляли 32 106 шт. и 27 833 шт.
В ведомстве отметили тенденцию: наибольшее количество угонов происходит в октябре, а в летние месяцы, напротив, наблюдается затишье. Чаще всего преступники похищают автомобили с уличных парковок. Причем в большинстве случаев они "охотятся" на машины, не оборудованные противоугонными системами.
Напомним, ранее "Авторамблер" публиковал 10 самых популярных автомобилей у угонщиков, а также рассказывал о новом схеме угонов в Башкирии.
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