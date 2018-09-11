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Второй моделью Bugatti может стать внедорожник
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Второй моделью Bugatti может стать внедорожник 

Motor.ru 38 минут назад
Фото: Motor.ru
В модельном ряду Bugatti может появиться вторая модель, которая будет сильно отличаться от Chiron и ориентированного на трек Divo. По мнению главы марки Стефана Винкельманна, компания сейчас готова к такому шагу. С большей вероятностью, это будет супервнедорожник, а не седан.
В интервью изданию Car Advice Винкельманн сказал, что для постройки новой модели требуются дополнительные инвестиции. Самое сложное сейчас — найти эти средства, так как группа Volkswagen активно вкладывается в разработку электромобилей и беспилотные технологии.
Руководство Bugatti рассматривает несколько вариантов типов кузова с привязкой к региональному спросу, изменению предпочтений и ценообразованию. И хотя Винкельманн признает, что многие клиенты марки хотят увидеть большой седан в духе Royale 1927 года, выпуск внедорожника, с финансовой точки зрения, выглядит более логичным шагом
Ранее в Сети появилась фотография седана Bugatti, который заметили на парковке дизайн-центра марки в Вольфсбурге. В прошлом году возможность появления такой машины в линейке французской марки подтвердил тогдашний президент компании Вольфганг Дюрхаймер.
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