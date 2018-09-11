Honda продолжает клонировать HR-V: еще один «новый» кросс скоро выйдет на рынок

Появились патентные изображения нового компактного «паркетника» японской компании. Модель создана на базе кросса HR-V.

В апреле этого года Хонда представила на Пекинском автосалоне концептуальный электрический кроссовер Everus EV. Как тогда сообщалось, Everus — это название нового суббренда, под которым в Поднебесной будут продавать «зеленые» модели производства СП Honda и китайского концерна GAC. Прототип не был разработан с нуля, его построили на базе «паркетника» Honda Vezel — так в Китае зовется кроссовер, который на других рынках известен под именем HR-V. Теперь же в местном патентном ведомстве появились изображения серийного электрокара.

Внешне товарный электрический «паркетник» отличается от своего предвестника. Так, конвейерный вариант получил упрощенную головную оптику (в частности, кросс лишился стеклянной плашки, соединяющей фары), а задний бампер, корпуса наружных зеркал и фонари серийному Everus EV и вовсе достались от «обычного» Vezel/HR-V (в фонарях лишь появились синие вставки). Интерьер прототипа Хонда не показывала, изображений салона серийного электромобиля тоже пока нет. Скорее всего, внутри Everus EV кардинальных изменений по сравнению со стандартным HR-V не будет.

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По материалам: www.kolesa.ru