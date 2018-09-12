Первые изображения электрокроссовера Honda

В публичный доступ попали патентные изображения будущего серийного электрокроссовера Honda . Он построен на базе паркетника HR-V, а его внешность почти полностью повторяет концепт-кар Honda Everus EV, показанный на апрельском автошоу в Пекине.

Электрический кроссовер создан на базе паркетника HR-V. Причем отличия минимальны: по иллюстрациям понятно, что у него заимствованы все внешние панели кузова.

Главное отличие — новый передний бампер с дверкой для зарядки на месте радиаторной решетки. Большая «пасть» воздухозаборника — декоративная: лишь в верхней части выполнена небольшая прорезь для охлаждения агрегатов. А по бокам обращают на себя внимание вертикальные ходовые огни.

Форма задней оптики осталась неизменной, но сам рисунок фонарей выполнен иначе, а их блоки визуально объединяет горизонтальная накладка. Судя по иллюстрациям, отличительной чертой электромобиля станут голубые акценты: их можно заметить на крышке зарядного разъема, в фарах и задних фонарях.

Электрокроссовер предназначен для китайского рынка. Как и бензиновый HR-V, его будет выпускать завод GAC-Honda в Гуанчжоу. В продажу он поступит до конца года — причем под своим собственным брендом Everus.

Honda также готовит совершенно новый электромобиль для глобальных рынков. Уже в 2019 году в Европе в продажу должен поступить небольшой хэтчбек с ретро-внешностью в духе концепт-кара Honda Urban EV. Он будет построен на своей собственной платформе.