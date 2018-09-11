Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в России вырос в августе на 5,8% — до 9 тыс. машин

Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России увеличился в августе 2018 г. на 5,8% по сравнению с августом прошлого года — до 9 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам августа 2018 г. объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил чуть более 9 тыс. единиц, что на 5,8% выше показателя годичной давности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лидером рынка LCV по-прежнему является российская марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось около 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет 4 тыс. единиц — на 1,7% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель — УАЗ , показатель которого достиг 1,3 тыс. автомобилей, что на 2% превышает показатель августа 2017 г. В тройку лидеров вошла отечественная Lada c результатом в 1 тыс. машин (рост на 31,1%). За нею следуют американский Ford (941 штук; рост на 48%) и немецкий Mercedes-Benz (474 штук; снижение на 28,8%).

«По итогам восьми месяцев нынешнего года объем рынка новых LCV в России составил 70,9 тыс. автомобилей, что тоже на 5,8% больше, чем за январь-август 2017 г.», — добавили в пресс-службе.