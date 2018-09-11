Рынок пикапов в августе продолжил рост

Рынок пикапов в августе продолжил рост В августе 2018 года российские покупатели приобрели 1296 новых пикапов, — говорится в исследовании «Автостат Инфо». Этого оказалось на 43,8% больше, чем было продано годом ранее (901 ед.).

С января по август текущего года 8988 новых пикапов разошлись на российском рынке. Продажи выросли на 41% к результату прошлого года — 6379 ед. авто.

Исследование «Автостат Инфо» показывает, что динамичнее всего продажи новых пикапов идут в сегменте российских брендов. В августе этот сегмент вырос в объемах реализации на 80,6% до 616 ед., а за январь-август — на 59% до 4503 ед. и перегнал по продажам в «штуках» сегмент иностранных пикапов. В сегменте иномарок за восемь месяцев было продан 4485 машин, что на 26,4% больше прошлогоднего результата. В августе продажи пикапов-иномарок выросли на 21,4% до 680 ед. В прошлом месяце модель UAZ Pickup укрепила свое лидерство на рынке. Ее продажи выросли на 103% и составил 431 ед. Второе место удерживает Toyota Hilux , которая продолжает пока терять в продажах. Объем реализации этой модели в августе составил 274 ед., что на 3,5% ниже прошлогоднего уровня. Третье место за Mitsubishi L200, который также стал восстанавливать свои позиции. В августе россияне купили 260 ед. Mitsubishi L200, что на 85,7% превысило продажи прошлого года. В августовский топ-5 моделей рынка новых пикапов вошли также «ВИС-2349» (157 ед., +52,4%) и Volkswagen Amarok (71 ед.).

Топ-5 моделей рынка новых пикапов за восемь месяцев 2018 года составили: UAZ Pickup (3300 ед., +92%), Mitsubishi L200 (1850 ед., +216%), Toyota Hilux (1685 ед., -16%), «ВИС-2349» (1050 ед., +16,8%) и Volkswagen Amarok (435 ед., -20%).