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Кроссовер Hyundai без крыши назвали «страшным»
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Кроссовер Hyundai без крыши назвали «страшным» 

Авторамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: Авторамблер
Семиместный «кросс-кабриолет» был выпущен в единственном экземпляре.
В распоряжении австралийских журналистов оказался эксклюзивный дизельный Santa Fe нового поколения без крыши. Автомобиль построен на базе семиместного «Санта Фе» и выпущен исключительно для съемок в рекламе. На трассе такой автомобиль не встретишь — «кросс-кабриолет» не прошел сертификацию и не имеет разрешения на эксплуатацию на дорогах общего пользования.
В движение автомобиль приводит четырехцилиндровый дизельный двигатель объемом 2,2 литра мощностью 197 л.с. По словам журналистов CarAdvice, которые протестировали кабриолет на закрытом треке, расход топлива составил внушительные 15,8 литра на 100 километров против заявленных 7,5 литра у обычного дизельного «Санта Фе».
Впрочем, пользователи соцсетей не расстроились из-за того, что модель не станет серийной — одни назвали семиместный кабриолет «странным», а другие и вовсе «страшным». Один из комментаторов отметил, что на таком автомобиле «не съездишь в сафари-парк посмотреть на львов», а второй предположил, что Santa Fe со складной крышей мог бы стать неплохой первоапрельской шуткой.
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