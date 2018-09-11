Представлен кабриолет Hyundai Santa Fe 

По мнению экспертов автомобильного рынка, корейский автопроизводитель мог бы сделать настоящий прорыв, внедрив в модельную линейку кабриолет.
Машина предстает перед нами неким симбиозом мощи и элегантности.
Сразу хотелось бы отметить, что сегодня такой автомобиль представлен только в единственном экземпляре.
Компания не строит планов (во всяком случае пока) на серийное производство модификации кабриолет данной линейки.
Этот единственный экземпляр — детище австралийского подразделения Hyundai. Удалив крышу, сотрудники австралийского филиала подготавливали машину к рекламной съемке.
Т.е. позиционировать машину как кабриолет не предполагалось. Таким образом было решено облегчить работу фотографам, чтобы те смогли в полной мере осветить всю прелесть просторного салона Hyundai Santa Fe, а также его внутреннее оснащение.
Но все же при тестировании машины в таком виде, испытатели отметили приятную практичность и удобство полученной модели.