Представлен кабриолет Hyundai Santa Fe

По мнению экспертов автомобильного рынка, корейский автопроизводитель мог бы сделать настоящий прорыв, внедрив в модельную линейку кабриолет.

Машина предстает перед нами неким симбиозом мощи и элегантности.

Сразу хотелось бы отметить, что сегодня такой автомобиль представлен только в единственном экземпляре.

Компания не строит планов (во всяком случае пока) на серийное производство модификации кабриолет данной линейки.

Этот единственный экземпляр — детище австралийского подразделения Hyundai . Удалив крышу, сотрудники австралийского филиала подготавливали машину к рекламной съемке.

Т.е. позиционировать машину как кабриолет не предполагалось. Таким образом было решено облегчить работу фотографам, чтобы те смогли в полной мере осветить всю прелесть просторного салона Hyundai Santa Fe , а также его внутреннее оснащение.

Но все же при тестировании машины в таком виде, испытатели отметили приятную практичность и удобство полученной модели.