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UAZ отказался от выпуска кроссовера
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UAZ отказался от выпуска кроссовера 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Ульяновский автомобильный завод отказался от проекта компактного кроссовера, известного под внутризаводским индексом УАЗ-3170. По словам генерального директора компании Вадима Швецова, у проекта поменялась концепция: это будет «инновационное транспортное средство», но под совершенно другим брендом.
В интервью журналистам РИА Новости Швецов подчеркнул, что маленького внедорожника под маркой UAZ в модельном ряду компании не будет. Новая машина точно не будет кроссовером, но что подразумевается под инновационностью Швецов не прокомментировал. Возможно, речь идет о беспилотнике.
В июне появилась информация о возобновлении работ по проекту УАЗ-3170. Опытное производство модели планировалось начать в 2022 году, продажи — через год-полтора после запуска вседорожника в серию. Сообщалось, что платформа УАЗ-3170 будет унифицирована с «тележкой» проекта ЕМП («Кортеж»). Кроссовер получит полностью независимую подвеску и по своим габаритам будет сопоставим с Toyota RAV4.
В прошлом году генеральный директор компании Вадим Швецов подтвердил разработку кроссовера, который сохранит «генетику» марки, но будет ориентирован на городскую эксплуатацию. Тогда же он отметил, что модель появится на рынке в течение ближайших пяти лет.
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