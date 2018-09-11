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В Европе стартовали продажи Citroën Berlingo
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В Европе стартовали продажи Citroën Berlingo 

Daily-Motor + ещё 1 25 минут назад
Фото: Daily-Motor
На рынке Старого света стартовали продажи нового автомобиля Citroën Berlingo, который стал воплощением функциональности и комфорта.
Модель завоевала популярность практически моментально, так как сочетает в себе преимущества семейного автомобиля и фургона. Обновлённый автомобиль получил оригинальную внешность, что значительно отличает его от машин прошлого поколения. Кроме того, увеличился угол поворота колёс, а также сократился передний свес кузова. Что касается колёсной базы, то она выросла на все 50 миллиметров.
В интерьере минивэна продумано абсолютно всё до мелочей. Задний ряд получил складываемые кресла. Объём багажника увеличен до 775 литров, чего вполне достаточно для среднестатистического водителя. Производитель предложил широкую моторную гамму, которая состоит из агрегатов с отдачей в 75, 100 и 130 лошадиных сил. В топовой модификации мотор сочетается с трансмиссией на восемь ступеней.
Кроме того, отдельное внимание нужно уделить базовой комплектации. Машина получит несколько систем для повышения безопасности водителя и пассажиров, а также массу вспомогательных датчиков, которые облегчат движение на сложных участках пути. Цена на новинку стартует от 22 000 долларов и доходит до 35 000. В нашей стране авто новой генерации появится не раньше следующего года.
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