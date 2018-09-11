Lamborghini перейдет под контроль Porsche 

Процесс вручения ценнейшего итальянского актива завершится к 1 января 2019 года.
Последние два десятилетия Lamborghini, специализирующаяся на выпуске суперкаров, находилась во власти Audi, но уже со следующего года итальянская марка, по данным Automobile Magazine, перейдет под контроль Porsche. Информация довольно волнительная, учитывая спортивные амбиции одного из ключевых подразделений Volkswagen Group и стремление концерна расширить применение поршевских компонентов. Напомним, что Bentley Continental GT нынешнего поколения является кузеном Panamera и аналогичная участь уготована седану Flying Spur следующей генерации. Но Lamborghini…
Пока что остается лишь гадать, насколько сильным окажется влияние Porsche на своего будущего подопечного. На сегодняшний день известно, что в Lamborghini планируют построить преемников Aventador и Huracan на модульном «монофюзеляже», состоящем из трех частей. В случае с топ-моделью, ожидаемой в 2022 году, — это два электромотора на передней оси и передняя подвеска, центральная часть с тяговой аккумуляторной батареей и, наконец, атмосферный двигатель V12, агрегатированный с преселективным «роботом» Getrag с двумя сцеплениями и третьим электромотором, а также задняя подвеска. Совокупно силовая установка, в которой теоретически могут появиться электрические компоненты Porsche, выдаст свыше тысячи «лошадей». С Huracan следующей генерации картина менее однозначная — не исключено, что его конструкция испытает более заметное влияние немцев.