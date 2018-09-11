Lamborghini перейдет под контроль Porsche

Процесс вручения ценнейшего итальянского актива завершится к 1 января 2019 года.

Последние два десятилетия Lamborghini , специализирующаяся на выпуске суперкаров, находилась во власти Audi , но уже со следующего года итальянская марка, по данным Automobile Magazine, перейдет под контроль Porsche . Информация довольно волнительная, учитывая спортивные амбиции одного из ключевых подразделений Volkswagen Group и стремление концерна расширить применение поршевских компонентов. Напомним, что Bentley Continental GT нынешнего поколения является кузеном Panamera и аналогичная участь уготована седану Flying Spur следующей генерации. Но Lamborghini…

Пока что остается лишь гадать, насколько сильным окажется влияние Porsche на своего будущего подопечного. На сегодняшний день известно, что в Lamborghini планируют построить преемников Aventador и Huracan на модульном «монофюзеляже», состоящем из трех частей. В случае с топ-моделью, ожидаемой в 2022 году, — это два электромотора на передней оси и передняя подвеска, центральная часть с тяговой аккумуляторной батареей и, наконец, атмосферный двигатель V12, агрегатированный с преселективным «роботом» Getrag с двумя сцеплениями и третьим электромотором, а также задняя подвеска. Совокупно силовая установка, в которой теоретически могут появиться электрические компоненты Porsche, выдаст свыше тысячи «лошадей». С Huracan следующей генерации картина менее однозначная — не исключено, что его конструкция испытает более заметное влияние немцев.