Названы российские цены и комплектации нового Kia Cerato

Старта продаж нового поколения Kia Cerato в России состоится уже 1 октября 2018 года, а диапазон цен на него составит от от 1 049 900 до 1 359 900 рублей (подорожание — от 60 000 рублей). Но самое интересное, что продажи предыдущего седана Cerato в РФ продолжатся под именем Cerato Classic. Как долго две модели будут предлагать параллельно, не сообщается.

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В отличие от нового Ceed, получившего турбомотор, Cerato'2019 будет доступен у нас только со знакомыми бензиновыми атмосферниками — 1,6 л Gamma (128 л. с., 155 Нм) и 2,0 л (150 л. с., 192 Нм).

Агрегаты сочетают либо с 6-ступенчатой механической КП, либо с 6-скоростным автоматом, при этом двухлитровые версии получат только АКП.

В список стандартного оснащения Comfort (от 1 049 900 рублей) нового Cerato вошли 6 подушек безопасности, ESP, ассистент старта на подъеме (НАС), электропривод зеркал, кондиционер, контроль давления в шинах, подогрев сидений, мультифункциональный руль и другое. Базовая мультимедийная система — с 3,8-дюймовым монохромным дисплеем.

В комплектации Luxe (от 1 089 900 рублей) светодиодные ДХО, подогрев и кожаная обивка руля, двухзонный климат-контроль, передние и задние датчики парковки, круиз-контроль, датчик света и приборная панель Supervision. Версия Prestige (от 1 199 900 рублей, только АКП) дополнена 16-дюймовыми легкосплавными дисками, LED-фонарями, мультимедийной системой с диагональю экрана 8 дюймов, камерой заднего вида и поддерживкой Apple Carplay и Android Auto. Вдобавок здесь появляется система выбора режима вождения Drive Mode Select и подогрев задних сидений.

Комплектация Premium (1 299 900 рублей, только 2,0 л АКП) отличается LED-оптикой, приборной панелью Supervision c цветным дисплеем TFT 4, 2'', с бесключевым доступом и запуском двигателя, беспроводной зарядкой для смартфона, а в комплекс систем безопасности добавлены система мониторинга «слепых» зон и помощи при движении задним ходом. Прерогативой топовой версии Premium+ (1 359 900 рублей) остаются кожаная отделка кресел (водительское — с электроприводом и памятью).