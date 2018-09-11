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Мощное предложение на модели BMW M от РОЛЬФ-Премиум.
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Мощное предложение на модели BMW M от РОЛЬФ-Премиум. 

Wroom.ru 32 минуты назад
Фото: Wroom.ru
Наконец-то, наступило время исключительных автомобилей BMW M: экстремально спортивных, с неповторимым, ставшим культовым дизайном и резервами мощности, которые реализуются в эффективной динамике.
Только до 30.09.2018 воспользуйтесь привилегиями на приобретение на ограниченную партию BMW М в РОЛЬФ-Премиум.
Предложение ограниченно. Подробности Вы можете узнать у наших менеджеров отдела продаж по телефону: +7 (495) 980-70-80.
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РОЛЬФ-Премиум
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Ежедневно c 8:00 до 22:00  www.bmw-rolf.ru
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