Мощное предложение на модели BMW M от РОЛЬФ-Премиум.

Наконец-то, наступило время исключительных автомобилей BMW M: экстремально спортивных, с неповторимым, ставшим культовым дизайном и резервами мощности, которые реализуются в эффективной динамике.

Только до 30.09.2018 воспользуйтесь привилегиями на приобретение на ограниченную партию BMW М в РОЛЬФ-Премиум.

Предложение ограниченно. Подробности Вы можете узнать у наших менеджеров отдела продаж по телефону: +7 (495) 980-70-80.

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РОЛЬФ-Премиум

Официальный дилер BMW Сертифицированный дилер BMW M Сертифицированный дилер BMW i Москва, пересечение МКАД и Алтуфьевского ш.

Ежедневно c 8:00 до 22:00 www.bmw-rolf.ru