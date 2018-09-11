В Сургуте поднимаются цены на бензин АИ-92

В Сургуте зафиксировали рост цены на бензин. Однако этот скачок не превысил 50 копеек. Теперь за литр АИ-92 сургутяне будут отдавать 42,50 рубля (цена на АЗС «Октан»). Самая же высокая цена за литр в Сургуте — 42,9 рубля.

Однако дороже всего заправляться в столице Югры. В Ханты-Мансийске цена за литр варьируется от 42,8 до 43,9 рубля за литр. Дешевле всего литр 92-го стоит в Нижневартовске — от 41,7 до 42,8 рубля.