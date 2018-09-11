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Ford намерен представить гибридные Transit
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Ford намерен представить гибридные Transit 

Auto.Today 38 минут назад
Фото: Auto.Today
Американский производитель намерен расширять ассортимент на рынке коммерческих автомобилей, предлагая все новые варианты фургона Transit. Презентация моделей состоится на международной выставке коммерческого транспорта IAA Commercial Vehicles 2018, которая пройдёт в Ганновере 20 сентября.
Новый двухтонный Transit будет доступен в следующем году и будет поставлять с более экономичными двигателями, новым дизайном и усовершенствованным интерьером. Помимо модернизированных 2,0-литровых дизельных агрегатов EcoBlue, клиенты Transit смогут заказать фургон с 48-вольтовой технологией mHEV и механической коробкой передач, что в свою очередь улучшит топливную экономичность, особенно при городских поездках. Также станет доступна плагин-гибридная версия, использующая 1,0-литрового бензинового блок EcoBoost и аккумулятор, позволяющий путешествовать на электричестве до 50 километров. Общая дальность версии составит более 482 километров.
«Ганновер отметит прибытие захватывающей новой семьи коммерческих автомобилей Transit, которые ‘рождаются связанными‘», — заявил исполнительный директор подразделения коммерческих автомобилей Ford в Европе Ганс Шеп (Hans Schep). «Продвинутые возможности подключения и наши электромобили создадут широкие новые возможности для создания ценности для наших клиентов».
Во время автошоу Ford также объявит о двух новых транспортных средствах, разработанных компанией Ford Smart Mobility.
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