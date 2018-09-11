Ford намерен представить гибридные Transit 

Американский производитель намерен расширять ассортимент на рынке коммерческих автомобилей, предлагая все новые варианты фургона Transit. Презентация моделей состоится на международной выставке коммерческого транспорта IAA Commercial Vehicles 2018, которая пройдёт в Ганновере 20 сентября.
Новый двухтонный Transit будет доступен в следующем году и будет поставлять с более экономичными двигателями, новым дизайном и усовершенствованным интерьером. Помимо модернизированных 2,0-литровых дизельных агрегатов EcoBlue, клиенты Transit смогут заказать фургон с 48-вольтовой технологией mHEV и механической коробкой передач, что в свою очередь улучшит топливную экономичность, особенно при городских поездках. Также станет доступна плагин-гибридная версия, использующая 1,0-литрового бензинового блок EcoBoost и аккумулятор, позволяющий путешествовать на электричестве до 50 километров. Общая дальность версии составит более 482 километров.
«Ганновер отметит прибытие захватывающей новой семьи коммерческих автомобилей Transit, которые ‘рождаются связанными‘», — заявил исполнительный директор подразделения коммерческих автомобилей Ford в Европе Ганс Шеп (Hans Schep). «Продвинутые возможности подключения и наши электромобили создадут широкие новые возможности для создания ценности для наших клиентов».
Во время автошоу Ford также объявит о двух новых транспортных средствах, разработанных компанией Ford Smart Mobility.