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Как изменился обновленный Hyundai Tucson
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Hyundai Tucson: Как изменился обновленный кроссовер 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В конце августа в российских автосалонах появился обновленный Hyundai Tucson. Автоэксперты изучали, что же нового предлагается в данной модели.
Дебют третьего поколения модели Tucson состоялся в 2015 году. Уже стало некой традицией обновлять модели раз в два-три года. Так что обновление подоспело вовремя.
Из внешних характеристик дизайна вероятно стоит отметить решительно новую концепцию головной оптики со светодиодными источниками света, "увесистую" радиаторную решетку, а также новые бамперы.
В задней части новинки нельзя не отметить перемены по части патрубков выхлопной системы, а также задних фонарей. L-образную форму получили дневные ходовые огни. К новинке предлагаются 17-,18-,19-дюймовые колесные диски из легкосплавного металла в зависимости от комплектации.
В салоне монитор мультимедиа системы теперь установлен отдельно, а не как ранее в передней консоли. В зависимости от модификации предлагаются 7-8-дюймовые мониторы.
Также после доработки снизилось потребление топлива с почти 10 литров до 8 литров на каждые 100 километров.
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