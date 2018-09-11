Новый Mercedes GLE: официальный видеотизер и шпионские снимки

Пока сам концерн Daimler выкладывает в сеть видеотизер нового Mercedes GLE с нулевой информативностью, в соцсети Instagram появились шпионские снимки автомобиля. Сделаны они в аэропорту Франкфурта. Судя по бамперу и решетке радиатора, к транспортировке готовится версия в AMG-обвесе.

Публичный дебют GLE второй генерации состоится на автосалоне в Париже. Внедорожник построен на модульной платформе MHA (Mercedes High Architecture), которую позже получит и флагманский Mercedes GLS. В моторную гамму, как ожидается, войдут агрегаты отдачей от 250 до более чем 600 л.с.

Уже известно, как будет выглядеть интерьер нового GLE, и что машина обретет оригинальную функцию пневмоподвески. За счет «прыжков» автомобиль сумеет сам выбраться из песка.