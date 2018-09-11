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Испанский авторынок в августе показал бум продаж
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Испанский авторынок в августе показал бум продаж 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
В последний месяц лета автомобильный рынок Испании показал стремительный рост в 48,7% по сравнению с августом 2017 года. То есть, продажи автомобилей возросли почти в полтора раза до 107 692 единиц, сообщает Focus2move.com.
Причиной такого всплеска активности стали экологические нормы Euro 6 для автомобилей, которые вступили в силу 1 сентября 2018 года, и тем самым вынудили продавцов устроить распродажу старых моделей.
Общий рост авторынка Испании по итогам восьми месяцев 2018 года составляет 14,6% — на данный момент дилерам удалось реализовать уже 973 542 автомобиля.
Лидерство на испанском рынке по-прежнему удерживает французская марка Renault, которая показала почти двукратный рост продаж (85,2%) до 9516 автомобилей. На втором месте расположилась корейская KIA, нарастившая обьемы продаж еще внушительнее — в 2,4 раза до 9448 автомобилей. Такой же рост зафиксирован у итальянской марки FIAT, продавшей 7403 автомобиля и занявшей третью строчку.
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