Испанский авторынок в августе показал бум продаж

В последний месяц лета автомобильный рынок Испании показал стремительный рост в 48,7% по сравнению с августом 2017 года. То есть, продажи автомобилей возросли почти в полтора раза до 107 692 единиц, сообщает Focus2move.com.

Причиной такого всплеска активности стали экологические нормы Euro 6 для автомобилей, которые вступили в силу 1 сентября 2018 года, и тем самым вынудили продавцов устроить распродажу старых моделей.

Общий рост авторынка Испании по итогам восьми месяцев 2018 года составляет 14,6% — на данный момент дилерам удалось реализовать уже 973 542 автомобиля.