Правительство Кировской области закупает автомобили на 28,5 млн рублей

На сайте госзакупок объявлены аукционы на закупку 19 черных автомобилей.

Заказчиком является КОГБУ «Автохозяйство правительства Кировской области», сообщает newsler.ru.

Согласно первому аукциону, требуется 7 черных седанов для «правительства Кировской области для обеспечения возложенных на них задач».

Автомобиль должен быть укомплектован бензиновым двигателем объемом не менее 2 литров, максимальная мощность от 150 до 200 лошадиных сил. Он должен соответствовать экологическому классу не ниже Евро-5. Максимальная скорость не менее 210 км/ч. Седан должен быть оснащен автоматической трансмиссией, передним приводом, комплектом летних и зимних шин, запасным колесом. У автомобиля должны быть антиблокировочная система тормозов, усилитель экстренного торможения, антипробуксировочная система, система курсовой устойчивости, система помощи при подъеме по склону, система «Эра Глонасс», подушки безопасности, иммобилайзер, сигнализация, бортовой компьютер, запуск двигателя кнопкой, климат-контроль, аудиосистема цветной информационный дисплей на панели приборов.

Начальная цена контракта составляет 10 млн 488 тыс. 333 рубля. Средства выделены из областного бюджета.

По второму контракту закупают 12 черных универсалов для обеспечения задач иных органов исполнительной власти Кировской области. На покупку автомобилей предусмотрено 18 млн из областного бюджета.

Объем двигателя должен быть не более 1,4 литра, максимальная мощность — от 122 до 150 лошадиных сил, экологический класс — не ниже Евро-5, максимальная скорость -не менее 190 км/ч. У автомобиля должна быть механическая или автоматическая трансмиссия, передний или полный привод. Как и седаны для правительства, универсалы должны быть оснащены системами безопасности, комплектами летних и зимних шин и запасным колесом.

И седаны, и универсалы должны быть 2018 года изготовления.

Заявки на участие в обоих аукционах принимаются до 24 сентября, сами торги пройдут 28 сентября.

Фото — newsler.ru