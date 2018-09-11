Sollers опроверг возможность выпуска кроссовера Aurus под маркой УАЗ

«Нет, у нас таких планов не было. Aurus вообще позиционируется как люксовый автомобиль, так что это было бы довольно странным», — сказал Швецов, отвечая на вопрос RNS о планах по выпуску компактного кроссовера проекта Aurus под маркой УАЗ.

Ранее сообщалось, что новая модель кроссовера семейства Aurus может выпускаться под брендом УАЗ.

«Предварительно получается Sollers (будет партнером проекта Aurus), возможно это будет УАЗ», — говорил глава Минпромторга Денис Мантуров в конце августа, комментируя вопрос, под каким брендом будет выпускаться кроссовер семейства Aurus.

«Гибридная технология УАЗ Профи заложена в основу некоторых моделей Aurus», — отмечал Мантуров.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Aurus начнутся в 2019 году и могут составить в первый год около 50-70 штук. Несколько автомобилей Aurus в настоящее время находятся в автопарке ФСО.

Модельный ряд Aurus будет состоять из седана, лимузина, внедорожника и микроавтобуса. Также возможна разработка полностью электрических моделей и бюджетного внедорожника.